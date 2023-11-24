觀塘建共融通道 拖5年終成空

【本報訊】政府在「起動九龍東」計劃中，曾提出倣效外國的單車徑與行人道共用設施，打造港產「共融通道」，目標於2023年落成，讓市民能共享海濱步道的清新空氣及優美環境，令該區成為宜商宜居的商業及生活中心區。不過，2023年將盡，「共融通道」計劃勢成過去式，據發展局早前回覆觀塘區議會時亦指，暫不會在觀塘區落實「共融通道」計劃。

「共融通道」是指行人道與單車共融的模式，在新加坡、倫敦、巴黎、紐約等海外城市實行多時，香港卻屬新概念，政府一度構思除觀塘海濱花園外，「共融通道」還會延伸至鯉魚門和油塘一帶，總長達13公里。然而，當局幾年前在觀塘海濱試行計劃，地區人士及居民反應不一，有人擔心本港道路狹窄、恐計劃導致人車爭路，也有人擔心通道途經的發展項目受影響。

結果該計劃由2018年提出後，一直停留在諮詢階段，上月公布的《施政報告》交代起動九龍東的工作時，亦只提到為提升觀塘海濱及茶果嶺海濱的連繫性及暢達性，翠屏海濱及近河口的跨河通道於8月開放，「共融通道」則隻字未見。