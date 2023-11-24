街坊活受罪 焗閂窗戴口罩自保

【本報訊】混凝土廠影響油塘多年，日日車來車往，塵土飛揚，禍害無數街坊。本報記者在區內聽取市民心聲，多名受訪者均對廠方惡行大搖其頭，並且一致同意加強罰則，希望早日將混凝土廠趕出現址，直言：「應該罰到佢搬啦！」

車輛停泊 阻塞交通 油塘街坊興先生一直深受混凝土廠帶來的塵埃困擾，他指每次「一大風就好大塵」，只能關閉住所窗戶，而且附近經常停泊混凝土車，亦造成交通擠塞。他大嘆區內居民數量多，混凝土廠造成的污染，令他「呼吸都唔係好舒服」，只能戴口罩「自保」，敦促政府認真正視問題，加強相關懲罰。

另一名市民黃先生住在其他區，昨日前來鯉魚門觀光，他認為附近的自然環境應該要保育，倘若受到污染會非常可惜，亦影響遊客對本港的印象，當局應該嚴懲混凝土廠的負責人，不諱言：「（負責人）罰多啲錢，坐（監）番3個月到半年！」

女街坊阿菁表示，混凝土廠一帶空氣渾濁，她通常會選擇走在空氣較流通的地方，並且尤其擔心影響到小朋友，盼望該廠能夠盡快停工，令街坊市民安樂。另一名女街坊亦稱，混凝土廠始終對空氣質素有影響，如果過往罰款一直無效果，懲罰應該逐步上升，或者考慮判處監禁。