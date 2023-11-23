筆下風雲：以巴衝突 東升西降

以色列和巴勒斯坦戰爭持續個多月後，似乎迎來關鍵時刻。消息稱，以色列、美國、哈馬斯達成暫時停火數日的協議，以換取雙方釋放人質；而金磚國家領導人此時特別召開視像會議，中國國家主席習近平發表重要講話，再次要求以巴立即停火，顯然不是巧合這麼簡單，而是趁美國被以色列「騎劫」、在中東以至南方國家之間信譽尋底之際，填補美國空缺，發揮中國影響力。

習近平表示，必須讓人道救援暢通無阻進入加薩，國際社會亦必須拿出實際舉措防止衝突擴大，並落實兩國方案。這些論調是中國一貫的主張，卻在金磚峰會重提，顯然是藉此展示中國的和平態度，並將金磚國家團結一致向美國施壓。

事實上，拜登最近在報章撰文，表明反對以色列佔領及控制加薩，跟內塔尼亞胡政府意見相左，已反映以色列無底線地對加薩平民進行屠殺，激起的反戰聲浪已令美國信譽嚴重受損，重重壓力下不得不擺出制約以色列的姿態。若中國此時再加把勁，說不定以巴的暫時停火，或有機會變成真正停火。

當然，美以關係千絲萬縷，以色列代表了美國在中東的利益，骨子裏美國仍然支持以色列，只是以色列手段實在太難看，美國承受極大壓力，迫使拜登不得不慢慢轉向。反觀中國在中東一直扮演和平使者的角色，拉攏沙特阿拉伯與伊朗和解更是「代表作」，中東國家對中國的信任度明顯高於美國。

這也解釋了，阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團，為何將中國作為就以巴問題國際斡旋的第一站，日前在北京並與外長王毅會晤，表示「期待中國為結束巴以衝突、解決巴以問題、實現公平正義發揮更大作用」。以巴戰爭令中國地位再次提升，寫在牆上。