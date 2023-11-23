強詞有理：慘過敗家

在美國的附庸國中，除了英國之外，加拿大和澳洲大概是最聽話的兩個國家，一直緊跟美國步伐，深怕掉隊似的，尤其是對華政策方面，兩國都充當急先鋒的角色。不過，隨着最近美國調整對華策略，中美元首峰會圓滿落幕，一眾附庸國也紛紛轉向。澳洲反應最快，率先向中國伸出橄欖枝，總理阿爾巴內塞更已成功訪華，大大緩和了兩國關係；反觀加拿大遲疑不決，至今沒有任何實際行動，真應了這句俗語：執輸行頭，慘過敗家。

其實，加拿大不是不想改善與中國的關係，只是因為政客幼稚無能，不知從何入手。在日前APEC各國領導人合照時，加拿大總理杜魯多頻頻扭頭向鄰近的中國領導人微笑示好，中國領導人只是禮貌性回應，沒有任何言語交談。事後杜魯多自我解畫，聲稱希望與中方正式會面，討論修復兩國關係云云。加方願意修復關係，中方當然歡迎，問題是如何修復？雙方之所以鬧僵，就是因為加拿大政府無事生非，屢次挑釁中方，現在既然想修復關係，就必須展示誠意，拿出具體行動，而不是一味耍嘴皮子。

去年G20峰會期間，中加領導人曾短暫交談10分鐘，杜魯多卻私自將談話內容洩漏給媒體，嚴重違反外交誠信和禮儀，因而遭中國領導人「面斥」。經過這場風波，中方知道加國政客不靠譜，自然沒有必要再虛與委蛇。APEC會議期間，中國領導人會見了眾多國家的元首和政要，就是不給杜魯多機會，箇中原因不問可知。

加拿大國土遼闊，人口卻很少，經濟體量不大，綜合實力不強，國際影響力有限，在世界上根本排不上號。但該國政客總是以大國強國自居，經常對中國指指點點，甚至公然插手台灣和南海問題，屢次派遣軍艦軍機在中國家門口耀武揚威，說穿了不過是狐假虎威。對這種不知自量的國家，中方既沒有必要與其一般見識，更沒有必要假以辭色。

最好笑的是，兩名加拿大公民康明凱和斯派佛涉嫌在中國從事間諜活動而被捕，加拿大外交部曾極力否認，並指摘中方任意拘留。沒想到兩人獲釋返國後，斯派佛卻聲稱曾與康明凱分享與北韓有關的情報，對方在自己不知情下轉交給加拿大及五眼聯盟。這等於間接承認兩人確實涉及間諜活動，也證明加方炒作中方「任意拘押」純屬賊喊捉賊。