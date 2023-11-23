斥丈夫查看手機 少婦利刀自殘

【本報訊】上環一名姓蘇（25歲）少婦，昨凌晨4時許，在荷李活道208至214號太平大樓住所，與姓鄧（32歲）丈夫疑因感情問題爭吵後，她情緒激動兼失控，衝入廚房取來生果刀刺胸口自殘。蘇婦再負傷離家走到大廈梯間，鄧見狀追出阻止及報案求助。救援人員接報趕至時，女事主仍然清醒，經包紮傷口後，由救護車送院救治。

據了解，蘇任職髮型師，與鄧結婚約兩年，夫妻育有一名不足一歲女兒。事發前夫妻曾於酒吧消遣飲酒，返家後鄧因查看蘇的手機WhatsApp對話內容後，隨即引發二人激烈爭吵，蘇繼而以利刀自殘。案件循企圖自殺方向調查。

健康困擾 7旬婦危坐窗台 另外，昨日近中午12時，牛頭角定業街7至19號一名姓廖（76歲）老婦，被途人發現危坐於單位外的窗台位置，萬分驚險。救援人員趕抵張開救生氣墊戒備，同時登樓作出勸說，消防「飛將軍」於樓上單位戒備。其後，「飛將軍」趁婆婆不為意時游繩而下，並裏應外合將她救回屋內，再由救護車送院檢查。據悉，婆婆與胞弟同住，當時胞弟卻未察覺到婆婆攀出窗台危坐，直至救援人員登門才得悉事件。人員經調查，相信婆婆疑受健康問題困擾，因此萌生尋短念頭。