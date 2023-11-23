猛撼拋錨貨車尾 削車頂的哥險死

六旬的哥昨凌晨駕駛空載的士，在屯門公路失事猛撼「拋錨」貨車，車頭插入貨車底毀爛不堪，的哥與死神擦身而過奇迹受輕傷，並由救護車送院救治。執法人員經調查後，相信的士切線時，的哥疑因其他車輛燈光影響視線釀成意外。另外，一輛貨櫃車昨午駛經葵涌貨櫃碼頭南路一迴旋處，司機聲稱因扭軚閃避電單車，令貨櫃車失控翻側，幸他亦僅受輕傷。

昨日凌晨近3時，一輛空載市區的士，沿屯門公路往荃灣方向駛至汀九村附近，懷疑失控猛撼一輛停於路中的重型貨車車尾。由於撞擊力頗大，的士左車頭攝入貨車底，車頭蓋亦撞至摺起，同時擋風玻璃爆裂，車頂更被削開和車內安全氣袋彈出。貨車車尾則插入的士前排乘客位，途經駕駛人士懷疑的士司機被困車內，代為報案。

消防員接報趕至時，姓朱（68歲）的哥已經離開車頭嚴重損毀之的士車廂，他僅額頭及手部擦傷，經救護員包紮後，再送院治理。據了解，涉事重型貨車當時擬運載一件大型貨物往九龍，惟途經事發現場時疑機件出現故障，因此司機打死火燈停在左二線，以便等待重型拖車到場救援。詎料約一小時後，朱駕駛的士沿左三線駛至，他疑受其他車輛燈光影響視線，切入左二線時釀成意外。

閃避鐵騎 貨車翻側困司機 而昨午12時許，一輛貨櫃車沿葵涌貨櫃碼頭南路往荃灣方向行駛，至近2號碼頭對開迴旋處時意外向左翻側，途經駕駛人士恐姓楊（63歲）司機受傷被困協助報案。救援人員接報到場，出動工具撬開貨櫃車車頭擋風玻璃，成功將楊救出，他手受傷兼頭暈由救護車送院治理。楊聲稱因扭軚閃避路邊電單車肇禍。

此外，周二晚11時許，一輛的士及私家車先後沿上水彩園路往寶石湖路方向行駛，的士駛至港鐵上水站對開擬右轉入的士站，私家車懷疑收掣不及撞向的士。姓陸（57歲）的哥頭痛不適，被送往北區醫院治理。執法人員接報到場調查，姓盧（40歲）私家車司機未能通過酒精呼氣測試，因此涉嫌「酒後駕駛」被捕，他正被扣留調查。