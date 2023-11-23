醫健：老有所醫：復發性角膜糜爛

復發性角膜糜爛是很常見的眼睛問題。一般發生在角膜受傷和痊愈後的日子。最典型的例子是角膜曾經被紙張或指甲所擦傷，短暫痊愈後，間歇地眼睛感到不適或痛楚。朝早起床時眼睛不能輕鬆張開或張開眼睛後感到十分不適。

角膜糜爛是指角膜的表皮層和基質層分開，使基質層外露。因為角膜表面滿布神經線，所以患者眼睛會很不舒服。因為角膜表皮復原能力高，輕微的損傷有時候閉上眼幾小時後便沒有不適。不過，嚴重和大範圍的損傷則非常痛楚。由於症狀經常發生，復發性角膜糜爛會對患者造成生活上很多不便。

復發性角膜糜爛的風險因素包括：眼睛曾經受傷，先天性角膜發育不良，眼乾症和糖尿病。常見的症狀包括：眼紅、異物感和不停流眼水。嚴重的更會出現視力模糊，怕光和眼睛十分痛楚。有時候也會出現一些嚴重的併發症，包括角膜疤痕、細菌感染以至視力永久受損。

眼科醫生一般能倚靠病人描述的病徵和曾經眼睛受傷的病史便能診斷出此病症。利用裂隙燈和螢光劑的幫助下便能看見角膜受傷的位置。醫生亦會檢查受傷的位置有否受到細菌感染，眼睛有沒有異物和先天性的角膜問題而導致角膜糜爛的發生。

眼科醫生有時候需要把鬆脫的表皮層移除。亦會處方抗生素眼藥水來預防角膜患處細菌感染。另外，也會處方人造淚水或眼藥膏來滋潤患處減少痛楚。有時候，醫生給患者在患處戴上治療用的隱形眼鏡。

至於預防復發，最簡單的是使用人造淚水滋潤眼睛，減少眼乾，因為眼乾會增加角膜糜爛復發的風險。有時候，佩戴治療性的隱形眼鏡亦能減少復發的機會。

至於常常復發的患者，眼科醫生或會建議患者接受手術。可以使用針刺把鬆脫的表皮緊壓於基質層內 （anterior stromal puncture），在基質層上進行人手局部打磨（diamond burr superficial keratectomy）來改善表皮層與基質層的黏合度。另外，亦可使用激光在角膜基質層上進行大範圍的打磨（phototherapeutic keratectomy），令復發機會減到最低。因為每種治療方案都有着不同的優點與風險，患者應該與眼科醫生尋求最合適的治療方案。眼科醫生陳頌恩

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