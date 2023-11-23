首10個月27學生自殺 教局稱疫情及復常影響

【本報訊】近期發生多宗學生自殺事件，引起全城關注。教育局局長蔡若蓮書面回覆議員質詢時表示，過去3年全港中、小學向局方匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字，分別為21、25及25宗，而截至今年10月，則有27宗，數字有上升的趨勢，估計是受疫情及復常後學生需要面對較大的學業挑戰影響。

蔡若蓮指出，自殺行為是一個複雜的問題，由多項風險及保護因素互相影響而成，不能歸因於單一因素；至於政府審視近期中、小學學生自殺身亡的個案，分析當中曾出現的風險因素，主要來自人際關係，包括家庭、社交或感情方面的問題，以及個人的問題，如學習及學校適應、抑鬱情緒及精神病等。政府會繼續檢視和優化現有為學生提供的服務及支援，加強學生精神健康的保護因素，減少風險因素對學生的影響。

將設立3層應急機制 因應近期發生學生的不幸事件，蔡指，政府會加強跨部門合作，設立以學校為本的3層應急機制。其中第一層機制是協助學校及早識別有較高自殺風險或有精神健康需要的學生，務求優先為他們提供及時和適當的介入；第二層機制是以跨部門、跨專業及跨界別合作的方式，組織「校外支援」網絡，為學校增強「外援」；第三層機制則是由學校校長直接轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫院管理局專科精神科服務，醫管局將優先處理。