人才入境計劃數字增 今年輸入3.7萬人

【本報訊】香港疫後經濟未復甦，各行業均人手短缺。政府提供的數字顯示，截至今年10月，兩項人才入境計劃申請及獲批人數大幅上升，一般就業政策輸入的人才為20,901人，較去年全年多54.8%，共7406人；而輸入內地人才計劃輸入的人數增加約38%，達到16,227人。

勞工及福利局局長孫玉菡昨書面回覆議員陳振英的質詢，經諮詢入境事務處後提供該兩項輸入人才的申請數目及人數。在過去5年（截至今年10月），一般就業政策的申請數目合共116,379宗，而當中104,123宗獲批；輸入內地人才計劃的申請數目共67,635宗，獲批58,108宗。

2020年受疫情影響急挫 從數據顯示，在2019年兩項人才入境計劃分別有45,288及16,413宗申請，獲批數目分別為41,289及14,053人，然而在2020年則急速下挫，一般就業政策的申請下跌逾六成，只有17,688人，而獲批的數目亦由41,289人下跌至14,617人，下跌近七成；輸入內地人才計劃的申請亦由16,413跌至9,026人，獲批數目由14,053跌至6,995人。

在疫情3年，即2020至2022年仍有5萬多人透過這兩項人才入境計劃入境。但截至今年10月，兩項計劃的申請及獲批人數大幅反彈，一般就業政策的申請數目為22,806，較2022年全年的15,082增加7,724宗，增幅51%，獲批數目亦由13,495增加7,406人至20,901人，增幅54.8%。

而輸入內地人才計劃方面，申請由13,155增至18,556，上升41%，即增加有5,401宗，獲批數目由11,768增加4,459至16,227人，增幅37.89%。