1.2萬低技術外勞湧港 紓人手荒基層更慌

工會促設上限 保障本地人飯碗 政府早前推出「補充勞工優化計劃」，暫停執行計劃下26個職位類別及非技術或低技術職位不得輸入勞工的規定兩年。勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆質詢時表示，截至上月底，勞工處共收1,113宗申請，涉及輸入約1.2萬名勞工，當中逾半勞工屬於過往一般不得輸入勞工的26個職位類別，並以侍應生佔最多，有3,044人。有工會憂慮，輸入外勞無上限會衝擊本地勞工市場，影響本地工人就業機會，甚或在長期依靠外勞下，恐造成惡性循環。

孫玉菡表示，截至今年10月31日，勞工處共收到1,113宗優化計劃申請，涉及輸入12,745名勞工，當中7,255名勞工屬於過往一般不得輸入勞工的26個職位類別。而26個職位類別內，以侍應生佔最多，有3,044人，其次為廚師及售貨員，分別有2,813及1,033人。

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰表示，飲食業人手短缺的確存在，外勞或短期能解決部分人手問題，但長遠則擔心會進一步衝擊本地勞工市場，與本地人「搶飯碗」，甚至或降低本地員工的議價能力，令僱主缺乏誘因繼續改善薪酬員工福利。

他續指，計劃為期兩年，不設上限，單看數字，推出至今的2個月內已有數千人申請，預料數字會以「幾何級」上升，故認為要設置上限，否則將進一步蠶食本地勞工市場。他亦提到，現時的人手短缺，僱主也有絕對責任，直言：「成日話自己高薪都請唔到人，實際上人工都只是市場價錢」；他以「樓面」為例，時薪只介乎60至65元，月薪則介乎1.4至1.6萬元，對一般打工仔而言，吸引力不大。

勞福局指已檢討程序 就輸入勞工在僱傭合約期間最長逗留24個月期限，孫玉菡表示，政府已檢討上述程序，入境事務處所簽發的簽證或進入許可的有效期，已預設為24個月或整段僱傭合約期（以較短者為準），僱主如欲繼續聘請在職的輸入勞工，可在輸入勞工的僱傭合約期屆滿前申請新的配額，相關決策局及部門會按有關計劃的規定，評估有關僱主是否仍有聘用輸入勞工的需要。

政府今年6月另推出「院舍輸入護理員特別計劃」，以應對安老及殘疾院舍人手不足。孫玉菡表示，計劃下新增的3,000個名額分批接受業界申請，至今已批1,003個配額，餘下配額將陸續批出。政府將持續檢視業界的人手需求，並適時檢討「特別計劃」成效。

至於早前推出的「運輸業輸入勞工計劃」，適度容許公共小巴或客車業申請輸入司機，配額1,700個。孫表示，運輸署與相關業界及勞工代表已成立持份者諮詢小組，聽取持份者的意見。