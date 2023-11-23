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山坡驚傳貓叫聲 愛協鐵籠誘捕

愛協人員在山坡上搜索。（李國健攝） 愛協人員在山坡上搜索。（李國健攝）
愛協人員在山坡上搜索。（李國健攝）
【本報訊】昨晨約6時，跑馬地半山司徒拔道18號一屋苑住戶報案，指近日山坡傳出貓叫聲，擔心有貓隻遇險被困，遂報案求助。救援人員接報到場，經搜索後暫未發現貓隻蹤影，愛護動物協會人員亦在山坡設置鐵籠及食物，希望能誘捕貓隻。
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