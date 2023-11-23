3人涉扮車禍傷 呃60萬元援助

【本報訊】一對夫婦及其親友涉嫌偽稱在交通意外中受傷，詐騙社會福利署向他們發放交通意外傷亡援助共約60萬元。案件經廉政公署調查一宗貪污時揭發，並發現相關人士涉詐騙5間保險公司向案中妻子批出醫療賠償逾31萬元。廉署昨日落案起訴3人欺詐及串謀詐騙。社署稱會全力配合廉署調查，又強調騙取交通意外傷亡援助金屬刑事罪行，可根據香港法例第210章《盜竊罪條例》被起訴，一經定罪，最高可被判入獄14年。

分兩案明答辯 案中被告為莊小方，40歲，美容顧問；其丈夫楊炳威，41歲，兼職廚師；及其胞姊的伴侶陳學仁，44歲，無業。3人已獲廉署准予保釋，分兩宗案件於明日在東區裁判法院答辯。

3人被控共4項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。莊小方及陳學仁另被控6項串謀詐騙罪名，違反普通法。有關罪行於2020年7月至2022年7月期間發生。

第一宗案件涉及詐騙社署交通意外傷亡援助，3名被告涉嫌報稱在3宗交通意外中受傷，向社署偽稱其交通意外傷亡援助申請表上所有資料均屬實，以及在意外後獲發病假證明書，意圖詐騙而誘使社署向他們批出4筆交通意外傷亡援助共約60萬元。第二宗案件涉及詐騙保險公司醫療賠償。