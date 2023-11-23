政府系統遭黑客勒索 去年5宗

【本報訊】繼數碼港及消委會先後被黑客以勒索軟件入侵，令人憂慮政府部門及公營機構的網絡安全問題。當局表示去年政府資訊科技總監辦公室（資科辦）共接獲5宗有關政府資訊系統遭受勒索軟件感染的資訊保安事故報告，當中沒有導致任何資料外洩。

稱無資料外洩 創新科技及工業局局長孫東昨書面回應議員梁熙的提問，除提供有關數字外，又指政府沒有備存公營機構遭受網絡攻擊的統計數字，但當局非常關注近月涉及個別公營機構的電腦系統被黑客入侵事故，指事件反映網絡安全風險無處不在，社會各界必須做好防護措施，提升網絡系統和數據安全。

當局又強調就資訊系統及網絡安全，政府已制訂及持續落實多重的評估、監察、風險管理及應變制度。為確保政府資訊系統的安全，所有政府部門均須採用風險為本的原則，持續為其資訊系統識別保安風險，包括定期進行獨立的資訊保安風險評估，及檢視和改善現行的保安措施，以確保相關措施與時並進，有效應對最新網絡風險。

針對近年網絡攻擊手法層出不窮，資科辦一直密切監察網絡攻擊的趨勢和相關保安威脅，並且適時向各政府部門發出保安警報及催辦通知，以協助並提醒各政府部門須作出即時應變和加強防範。