租金貴補助少 下學年3幼園停辦

【本報訊】本港適齡學生人口結構性持續下跌，影響幼稚園收生。創校73年，設有兩家校舍的聖保羅堂幼稚園下學年起合併，校方指北角分校停辦原因包括租金高昂、政府補貼不足及學生人數減少等因素。而教育局最新數字顯示，共有3間幼稚園在今學年結束時停辦，同時兩間新幼稚園註冊，以及有5間幼稚園正申請學校註冊。

當局料3年後學童數跌34%

教育局推算居港的3歲學齡人口未來連續3年下跌，由今年44,000人，下跌約34%至2026年的29,900人。教育局指自推出幼稚園教育計劃以來，政府為參加計劃及租校舍（包括房委會屋邨和私人處所）的幼稚園提供不同程度的租金資助，以減輕學校租金財政負擔。局方已將該項津貼倍增至每校300萬元，下學年起恒常化提供，以進一步鼓勵人口老化區的幼稚園搬到新發展區、租私人校舍的幼稚園搬到租金較低的校舍或政府擁有的校舍，以改善幼稚園的學與教環境。同時，局方指因應學生人口下跌，幼稚園數目或調整，重申鼓勵營辦多間幼稚園的辦團考慮整合。