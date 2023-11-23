的士業稱局方承諾嚴打白牌車

【本報訊】的士業界原定昨日罷工3小時，但因沒申請不反對通知書及欠缺場地而作罷。業界代表昨早表示，當局將於12月聯同執法人員再與業界開會，指網約「白牌車」困擾的士業界多年，強調若無實際執法行動，只靠修例加強罰則，不能改善現時情況；亦曾向政府提出很多建議以提升市民對的士的信心，惟認為政府沒提供協助。有議員指，打擊「白牌車」及「黑的」的法例修訂料在今年內通過。

議員指年內通過修例 的士小巴商總會理事長周國強指，前日與運輸及物流局和運輸署會面後，局方下午再致電他，釋出善意稱會全面審視網約「白牌車」問題，並承諾加強執法，又計劃再與業界會面，業界考慮各方面情況決定暫停罷工。周重申，「白牌車」搶走了客人及司機，亦很少年輕人入行；曾向政府建議在的士內安裝攝錄及導航設備，減少乘客因司機態度或投訴兜路的爭拗，但感受不到政府有提供協助。他認為，當的士提升服務質素，乘客便會選乘的士。

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭在另一電台節目解釋，日前與當局開會後，業界一度認為政府只是拖延，決定如期罷工，之後當局再表明會在12月聯同執法人員再與業界開會，重新檢視條例，並會採取行動打擊「白牌車」。

立會交通事務委員會主席陳恒鑌指，打擊「白牌車」及「黑的」的法例修訂完成審議，正排期進行三讀；修例後，如發現非法取酬載客，有機會被扣車半年以上及入獄一年；打擊「黑的」方面，的士將會設記分制，如司機兜路、拒載或濫收車資等，將被扣分，累積到一定分數會被停牌。陳相信修例後可以打擊「黑的」慣犯。對於白牌車近年活躍情況，他強調白牌車是非法行為，同時認為的士業界需要與時並進，改善服務質素。