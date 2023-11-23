東方融資入稟 追王旭文 王婷 3600萬欠款

【本報訊】東方融資有限公司昨日入稟高等法院，向王旭文和其一名貸款擔保人追討欠款共3,600萬元及逾期還款利息。原告亦要求法庭下令對方交出用作貸款抵押物業的空置管有權，以及要求法庭下令兩名被告還款。

原告是東方融資有限公司，兩名被告則依次是王旭文和王婷。據入稟狀透露，根據原告與第一被告王旭文於2018年8月至2022年7月期間所簽訂的貸款協議、補充協議，以及多份延期協議，由原告借出3,600萬元給王旭文；而第二被告王婷則於2018年8月簽署擔保文件，作為該筆貸款的擔保人。

入稟狀續指，根據上述的協議和相關擔保文件，兩名被告現欠原告本金3,600萬元及逾期還款利息。

要求交出抵押物業 原告現要求法庭下令兩名被告還款，亦要求王旭文須交出抵押給原告的物業，即位於香港新界元朗映河路一號爾巒巴維拉大道二號洋房的物業。案件編號：HCA 1889/2023