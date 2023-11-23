假難民耗公帑14億 不設KPI 如何抗擊

市民無從監督進度 難助改善生活質素 政府早前公布新一份施政報告，訂立150個績效指標（KPI）。立法會昨日辯論施政報告致謝動議時，有議員直斥政府仍未解決假難民問題，150個KPI無一提及抗擊假難民問題，形容「送走200人，但係來咗1,000人」，枉燒14億元公帑。另有議員質疑KPI是否有效地滿足市民需求，直言如果不能讓市民明白工作進展，即使屆時達成所有指標「亦未必達到大嘅意義」。

議員陳穎欣批評政府仍未解決假難民問題，截至今年10月份，免遣返聲請不獲確立的人士當中，有14,694名申請人基於不同原因逗留在香港，是「送走200人，但係來咗1,000人」，而現時制度上未有列名如何進一步解決假難民問題，今年施政報告見不到有關措施，150個KPI都看不到如何抗擊假難民問題。

議員促設禁閉營解決問題 她又狠斥假難民用不同方法索取福利，如用人道支援成為賺錢渠道，每名假難民每個月有1,500元租金援助、1,800元人道援助，預算的14億元有超過一半用在人道援助中，因此希望政府有更具體措施，如設立禁閉營解決問題。

實際上，過往亦有不少議員質疑政府訂立KPI的準則及成效。議員江玉歡在辯論中指KPI有助政府監督公務員成效和進度，但相信市民無法明白KPI如何改善自己的生活質素，而目前政府對KPI的運用並不足夠，質疑制訂KPI是否有效地滿足市民需求，又認為施政報告提出的150個KPI未能拉近部門間的協作，如果不能讓市民明白工作進展，即使屆時達成所有指標「亦未必達到大嘅意義」。

保安局回應指出，近3個月非華裔非法入境者數字急增，佔今年1至10月968名非華裔非法入境者數字中的七成半，強調關注情況會與內地採取聯合反偷渡行動，又提到目前有約1.4萬酷刑聲請人因不同原因留港，重申當局會在防止濫用機制的情況下，以高效率處理問題。當局又稱政府已將危害國家安全重點人物和組織連根拔起，但內部仍有人死心不息，強調當局會加強執法。