交還鎖匙 元朗廠房步進歷史 喵坊落戶粉嶺 年底投入服務

【本報訊】全港唯一紙包盒的回收廠「Mil Mill 喵坊」正由元朗工業邨拆廠搬遷至粉嶺，最新指元朗廠房的機器已完成拆卸，用地已交還科技園公司；負責人形容「廠房即成歷史」，又說「眼淚在心裏流」。

「Mil Mill 喵坊」昨日在社交平台上載3張相片，其中一張顯示元朗廠房內已幾乎清空，剩餘小量原有機器的石基；另一相片則見到吊臂車將石基吊起運走；還有一張則展示廠房大閘已上鎖。

喵坊在貼文上指，「告別最後一車拆解的設施（廢鐵回收），交還鎖匙，喵坊元朗廠房即成歷史」，又抒發心中感情「眼淚在心裏流」。他們提到將會在粉嶺廠房繼續進行減廢減排工作，期望得到公眾繼續支持。

喵坊在今年8月曾稱，覓得粉嶺坪輋私人用地建新廠房，並已獲政府部門核實可作回收製漿用途；惟由於建築成本倍增及酷熱天氣等種種原因影響工程進度，製漿或要延至今年底才可以再次投入服務。

將增設棉麻衣服打漿 其後他們由上月起，至本月分別上載多條影片，指新廠房的大型機器逐步運抵，部分元朗廠房機器亦已搬至新廠重用。喵坊透露，新廠除原有紙包盒打漿，更增設棉麻衣服打漿，令建造成本大增，因此將透過售賣環保紙及衣物等集資。