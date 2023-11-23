連龍鼓灘填海 近1.8億申撥交財會審 一味研究 屯門西規劃蹉跎

【本報訊】立法會工務小組委員會昨通過1.79億元撥款申請，為龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程進行研究，稍後交財務委員會審批。但有議員在會上指政府要多問居民和產業用地使用者的實際需要，質疑「研究完又研究，你又唔係開研究院，研究咁多做咩」，又關注屯門西近內河碼頭一帶興建住宅的研究安排。政府回應指明白在屯門西興建住宅有挑戰，因此當局不會有硬指標強制規定住宅數目。

議員周文港不單止批評政府不停研究，又指該地建築物料公司集中，問到政府能否多批出較長年期例如20年的土地用以開設建築物料公司，以較長的使用年期鼓勵公司投入發展。

發展局常任秘書長 （規劃及地政）何珮玲回應指政府在劃規會諮詢持份者，又承諾在處理產業用地不會以短期租約形式批出，會批出較長租約。

同樣關注租期問題的議員洪雯指部分重型工業回本時間長，有部分投資數億元，但受7年租地限制，認為打擊企業投資意欲，又建議研究報告同時參考外地數據。何珮玲回應重申明白產業不應太短，因此未來產業用地將會以數十年計。

缺產業用地 內河碼頭擬建屋 政府回應稱，會考慮在內河碼頭內港填海造地40公頃，連同周邊多幅位於第40區、第46區和第47區共約38公頃的土地，形成一幅佔地共143公頃的土地，供發展以住宅為主的社區。

對此，議員陳恒鑌對屯門西近內河碼頭一帶的安排感到憂慮，認為在發展北部都會區和中部水域填海後本港不缺住宅，反而欠缺產業用地，而內河碼頭一帶本身一直作為產業用地。何珮玲指當局明白在屯門西興建住宅有挑戰，因此當局不會有硬指標強制規定住宅數目。

另一議員陳紹雄指出龍鼓灘路長期有交通擠塞問題，憂慮可能的發展方向會加重該處的交通負擔，問到顧問報告會否同時考慮其他交通走線方案，包括隧道方案，何珮玲則承諾當局會研究不同的道路方案。