建啟德河休憩用地 庫房找數3億捱批

質疑未叫發展商承擔 促改思維讓開支削減 為配合啟德區發展，立法會工務小組昨通過在啟德河及啟德車站廣場附近闢設休憩用地項目，造價逾3億元，稍後再提交財務委員會審批。會上有議員質疑政府批出啟德這類優質地段，為何不在批地時要求發展商興建休憩用地，促政府改變思維以減少開支，又直言對共融通道的車速監察系統「唔係好有信心」。政府回應重申公園項目龐大，發展商和當局亦有分別興建不同設施。

連接兩岸行人橋車站廣場 項目擬議工程計劃的範圍包括在啟德發展區第2區闢設3幅相連的休憩用地，面積共約8,700平方米，提供主題園景區、連接毗鄰啟德車站廣場和房屋發展項目的行人通道；並且在啟德車站廣場與世運道之間的一段啟德河兩岸闢設休憩用地，面積約7,800平方米，設有主題園景區、多用途區和觀景台；行人及騎單車人士使用的共融通道；連接毗鄰啟德車站廣場和綜合發展區用地的行人通道；連接啟德河兩岸的行人橋；以及附屬設施，包括洗手間、儲物室及公園辦公室等。

議員吳秋北質疑政府批出啟德這類優質地段，為何不要求發展商興建公共設施，認為該區有更多設施本身對發展商有利，問到政府未來會否改變思維以減少開支，康樂及文化事務署助理署長黃有權重申公園項目龐大，部分由發展商興建，並由政府管理，部分則由政府興建。

政府正計劃就電動可移動工具立法，議員林振昇問政府會否在有關用地上作出預備，以及項目包含共融通道，問到政府在觀塘實施後，如何確保使用者安全。發展局副秘書長 （工務）黃恩諾回應，指當局重視共融通道的安全性，強調會提供一定闊度，而在共融通道旁有行人路供不欲使用共融通道的人駕駛。

共融通道車速監察乏信心 另一議員楊永杰同樣關注共融通道，指雖然政府有車速監察系統，但自己對於系統的監察能力「唔係好有信心」，建議政府增設減速波，以控制車速，又提到啟德河間中有臭味傳出，要求當局找出問題根源。

黃佑權指公園開道後會加管理人員，行使初期亦有安全大使管理，如果有人勸喻不果會作出檢控。黃恩諾重申當局有就水質作定期監測。