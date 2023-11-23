回鄉證冀升格 便利內地生活港人

【本報訊】廣東發布「數字灣區」3年行動方案，推動粵港澳居民統一身份認證。議員黃國希望此行動方案，把香港回鄉證的等級升格為內地身份證。他指現時回鄉證未能享受內地多項服務，如不可以線上查詢微信訊息、適用交通Apps、醫保社保職能線下預約等，若能升格香港回鄉證格式，便可便利香港居民在內地生活，亦可加快數字建設。議員陸頌雄補充，指香港亦要就公共服務對內地居民互認，如預定場地打波。

「數字灣區」方案分為3年實施步驟，首先為粵港澳三地建立「數字灣區」聯合工作機制，隨後三地通過數字化合作，最後基本完成「數字灣區」建設任務，並以「用戶通、系統通、數據通、證照通、業務通」為目標。

功能看齊內地身份證 黃國指復常通關後，收到不少市民就有關使用回鄉證的求助，期望日後的回鄉證可以與內地居民身份證擁有一樣的功能。早前有議員指內地網民對香港有負面評價，被問到會否害怕措施實行後，內地會認為香港人搶資源，黃國回應指認為措施屬於「便利」，且香港只有幾百萬人口，而內地則有十幾億，刺激消費的作用更加大，而香港也應重視保持競爭力。

有政黨亦認為相關措施有助推動大灣區發展，做到人流、物流和資金流互通，並與不同內地部門及平台對接，方便港人在大灣區工作、生活、營商及上學。議員葛珮帆希望將來可以做到「一證過關」，又相信如智方便和廣東省政務通對接，會帶來很多便利。