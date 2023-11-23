首10月僅錄128航次 郵輪碼頭無起色

較2019全年少4成 交通殘缺仍死症 啟用10年啟德郵輪碼頭仍問題多多，交通配套殘缺不全更是死症。今年首10個月仍只有128郵輪航次停泊，若與2019年全年比較少約40%，但旅遊業界認為，本港復甦進度落後皆因開關較外地遲，郵輪公司短期內難調船來港營運，有議員更笑言「至今的表現已相當不錯」。此外，文化體育及旅遊局又稱，已要求碼頭營運商等「度身訂造」各航次的交通安排，又會開辦往來碼頭至尖沙咀的巴士路線。

文化體育及旅遊局最新文件顯示，今年首10個月仍只有128航次停泊，相比碼頭於2019年內錄得的218個航次停泊，較疫前少約40%。當中約86%，即110個航次為停靠啟德碼頭航次。展望今年11月至明年4月，6個月內將有135個航次停泊，其中94航次為停靠碼頭的航次。

明年首季設往來尖沙咀巴士線 泊靠本港的郵輪數量未復常外，今年6月郵輪碼頭的交通配套等亦曾醜出國際，旅客登岸後無巴士、的士前往市區，輪候時間長達45分鐘，令大批旅客不滿。不過，當局卻引述旅遊發展局的調查，在調整交通服務安排後，海洋光譜號乘客對啟德郵輪碼頭的評分，由8月時的8分，增加至9月底的9分。

旅遊當局又稱，已要求碼頭營運商、郵輪公司及交通營運商等，「度身訂造」每個航次的上落船安排，包括確保有足夠的交通，乘客岸上觀光安排等，並提交每航次的計劃。運輸署亦落實將於明年第一季，開辦由碼頭往來尖沙咀的20X號循環巴士路線。文體旅局續說，現時郵輪碼頭附屬商業區的7個商舖已全部租出；碼頭旁的3幅共8公頃用地，主要規劃為商業發展，包括辦公室、酒店等，政府會留意市場情況，推進有關用地的發展。

旅遊界議員姚柏良認同當局「度身訂造」的要求，指一般郵輪旅客會預先參與船公司安排的觀光行程，便可因應旅客需求安排交通等配套。對於本港郵輪業復常落後，姚指出，香港於今年2月才通關，而船公司一般提早至少一年規劃郵輪行程，因此復常進度漫長，又笑言至今已有多艘船來港「已相當不錯」。

旅遊業議會主席徐王美倫則對本港郵輪業充滿信心，指郵輪公司均有意停泊在港，亦有郵輪旅客上周特意來港上船，參與東南亞的航程，足證本港於亞洲郵輪市場具一定地位，唯獨回復仍需時，估計郵輪業在2025年有望全面回復疫前水平。