擬設極限運動場 東岸公園恐爆噪音

【本報訊】政府正就北角東岸公園主題區公眾休憩用地優化工程，向立法會申請有關工程撥款。對於在早前一個會議上，有多位議員關注公園內極限運動場的設施，有機會對鄰近居民造成噪音管理問題，就此當局昨以書面補充指，已參考現有同類運動場的管理及噪音量度方式，並將套用在東岸公園，以釋取居民憂慮。

發展局在回覆立法會的補充文件中指出，建築署在計劃相關工程時，已委託聲學顧問就極限運動場場地評估噪音影響，以評估有關場地在開放時段所產生的聲量是否符合相關規劃標準，以確保不會超越鄰近位置的背景聲量水平；又指顧問亦根據另外兩個現有極限運動場，即分別位於將軍澳香港單車館公園及荔枝角公園內的設施，於使用時所發出的聲量數據，以及在考慮東岸公園極限運動場聲量獲東區走廊屏蔽的因素，以至與附近民居的距離，來估算該極限運動場對附近民居所產生的聲量，結果顯示相較東岸公園鄰近位置的背景聲量水平，均最少低約10分貝，望以數據釋除公眾及議員的疑慮。

當局又稱，目前由康文署管理的5個極限運動場，一般運作至晚上10時至11時不等，部分亦位於市區較近民居的地點。根據康文署紀錄，相關設施在過去一年使用人次超過11.1萬，惟僅有3宗有關噪音的投訴，局方稱會續以場地管理降低對居民的影響。