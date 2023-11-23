靠上訴拖延 油塘混凝土廠續運作逾年半 委員會終駁回申請 須即時停工

本報早揭10萬居民「食塵」

由中國混凝土有限公司營運位於油塘東源街20號和22號的混凝土廠，早年被批對油塘居民構成影響，令10萬名居民「食塵」。環保署昨日表示，由於署方執法人員在過往的巡查及監察中，曾多次發現位於東源街20號的混凝土廠發生嚴重塵埃排放事故造成空氣污染，廠方未能證明其有能力提供、安裝及有效運行所需的措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾。署方於是在去年4月8日否決該混凝土廠的續牌申請。