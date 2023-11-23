安達臣道交通配套詬病已久 入伙有排受

【本報訊】香港房屋協會相隔6年再度推售的資助出售房屋項目「朗然」，位處觀塘安達臣道石礦場，但交通配套一直為人詬病。現時安達臣道石礦場需要乘坐巴士或小巴才可到達，雖然政府最新宣布將會在東九龍建智慧綠色集體運輸，但完工時間未知，遙遙無期。房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦昨日表示，安達臣道現時已有逾20條巴士和小巴線路，明年亦會再增加4條巴士線路，相信區內有足夠交通配套方便居民。

房協5資助屋項目籌劃中 柯靄邦指出，安達臣道發展區內交通完善，而「朗然」對上位置也會有交通總匯站；政府亦正計劃加入綠色集體運輸系統，區內也有足夠綠化空間、學校、生活購物配套等。

「朗然」預計最快於2025年入伙，但周邊房屋發展預料要待2026年才可全部落成，初期入伙，居民或要忍受噪音。柯指「朗然」景觀不會令人感到擠迫，他解釋指安達臣道屬新發展區，政府會着重規劃，樓與樓之間不會太近，尚有一段距離，樓宇前方可看到園林，也會有山景，部分或有少少樓景。

繼「朗然」後，現時仍有5個資助出售房屋項目籌劃中，需因應各項因素，例如政策因素、工程進度等，柯預計下一個項目相信最快也會等到明年年底。