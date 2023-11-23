422伙資助屋 樓市淡靜房協無懼 朗然呎價近$9000進取

62折推售 最貴單位挨650萬 樓市唱淡，香港房屋協會卻「反其道而行」，其新推出的資助出售房屋項目開價遠較同區居屋價格高，銷售反應難測。房協昨日公布新項目「朗然」（Hemma Amber）售價，折扣為市值62折，索價介乎於255.5萬至645.6萬元，平均呎價為8,916元，比同區居屋最低呎價相差達35%。「朗然」申請日期由下周四（30日）至下月13日，預計明年2月公布抽籤結果，並於明年第二季開始揀樓，最快可於2025年入伙。

相差同區居屋最低呎價達35% 「朗然」位於觀塘安達臣道石礦場，由兩座14層高的住宅大廈組成。該項目以中小型單位為主，提供35個一房單位，339個兩房單位及48個三房單位，實用面積由303呎至658呎，呎價介乎8,212至9,812元。綠白表申請者比例為40:60，申請資格入息限額等與居屋相若，申請費用為270元。

不過，「居屋2023」中的3個居屋屋苑亦位處同區，對比「朗然」明顯較為便宜。以位置較靠近的安樺苑為例，安樺苑呎價介乎6,053至8,245元，而「朗然」則較其最低呎價高達35%。

稱交樓標準不同 有裝修會所 被問到「朗然」價格較高，在樓市低迷情況下會否反應冷淡？房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，雖然「朗然」定價與居屋尚有差距，但雙方的交樓標準不同，「朗然」交樓時已附有裝修，又設會所。他形容安達臣道位置屬「市區半山」，「朗然」配套設施與居屋有分別，故會參考現時市值再作定價。他重申，定價的折扣率是參考房屋委員會，房協未來數年的財政一向健康，相信售價多少也不會影響財政。

柯又稱，資助出售房屋的用家對象明顯，並非與私樓對象一樣，相信只要用家「畀得起，仲係好多人想買樓。」他舉例指今年居屋也有多人申請，即使比以往的超額認購數為少，仍是非常龐大的數目，而「朗然」只有422伙，推出時間也合適，有信心會多人搶購。

翻查資料，「居屋2023」共收到17萬份申請，超額認購近18倍，平均19個人爭一個單位，暫時是自2014年復建居屋以來競爭最小的一年。