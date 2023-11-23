法律去殖化歎慢板 仍殘留「女王陛下」

【本報訊】外界批評香港仍有「戀殖」情意結，斥政府去殖化龜速。議員陳曼琪昨批評當局未處理好本地法律去殖化，指香港已回歸26年，但本地法律殘留有關女王陛下、國務大臣等具有強烈殖民地色彩的字眼。

回歸26載 未刪襲擊女王罪 立法會昨日辯論施政報告致謝動議，陳曼琪指自2015年起已全力爭取法律去殖化，但時至今日有關字眼仍未修改，亦未就有關工作安排具體說明，她理解政府可能考慮到本地法律去殖化需要全面同審慎的安排，或者同《基本法》23條立法一併處理，但部分條文的去殖化工作可先行處理，如刑事罪行條例第200章第5條的襲擊女王罪，就可以直接刪除。她希望本地法律去殖化的安排能加快進度，以確保一國兩制方針能貫徹落實。

不單止法律去殖化，部分條例亦已過時。法律界議員林新強則指回歸以來，法案改革委員會提出多項法律建議，當中不少建議是等了十幾二十年仍停留在研究以及諮詢階段，法律界對議而不決，決而不行的情況表示失望，例如《子女法律程序（父母責任）條例草案》是要求以子女利益作最重要考慮，保障子女權益不受父母離異影響，但處理至今18年都未立法。

他指多次要求當局展開立法程序，但政府仍然以有反對聲音，不能協助離異父母化解矛盾為理由拒絕，他形容有反對聲音就不做，以此為藉口，那全世界甚麼都不用做。正因為政府驚頭驚尾，子女權益草案就一直無限期等待，要求政府做好行政立法交流，改善議而不決的問題，重新將法案提交立法會，而不是推三推四。