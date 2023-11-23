移英港人 半數淪失業大軍 怕回流更惡啃

香江政經瓣瓣衰 治安民生陷倒退 數十萬港人近年看淡前景紛紛棄城移民，當中近20萬港人持BNO簽證赴英，惟有協助移英港人的組織近日發表一份報告，發現不少持BNO移英的港人在當地「水土不服」、生活困頓，組織訪問了逾2,000名在當地定居的港人，僅約一半人找到工作，不少人不滿其薪酬待遇、工作量過重，甚至感到被孤立、歧視，有一成受訪者已陷財政惡劣困境。不過，訪問亦指99%移英港人目前無回流打算，盼住滿5年申請永久定居和英國公民身份。有移民顧問及學者認為，部分港人移民後生活不似預期，但捱生捱死亦不願回流，主因是對香港未來徹底喪失信心。

目前估計約290萬港人合資格申請BNO簽證。相關簽證自2021年1月開放申請，截至今年6月，當局共批出逾17.6萬個簽證，當中逾15萬人已赴英居住。

協助移英港人組織「歡迎香港人委員會（Welcoming Committee for Hong Kongers）」今年6至7月期間進行調查，訪問2,089名以BNO移英的港人，當中約六成受訪者年齡介乎35至54歲，14%為24至34歲，16%為55至64歲，另有2%年齡逾65歲。學歷方面，36%受訪者持碩士或者博士學位，23%持研究生學位。

逾半失業者 搵工約3個月 調查發現，只有約半數受訪者目前有工作，當中35%從事全職工作、9%為兼職，而6%則為自僱人士。撇除已退休人士後，持BNO移英的港人在當地就業率僅為52%，遠低於英國全國就業率76%。有18%受訪者直認目前失業，12%人正在找工作，逾半人已搵工約3個月。另外，13%受訪者則指目前主要照顧家庭。

生活成本高 財政陷困境 有工開的受訪者中對職場待遇亦多怨言，47%人承認現有工作與技能和經驗不匹配；24%人不滿薪酬待遇，20%更認為工作量過度，同時有12%及5%受訪者職場上曾被人孤立及歧視。受訪者指當地難搵工，與個人英語水平欠缺信心有關，其次是缺乏專業資格認可，以及無當地工作經驗。不少移英家庭變賣資產赴英，但該調查發現，40%受訪者赴英後財務穩定性已出現惡化，當中10%指情況嚴重，主因是當地生活成本高於預期。

英語水平差 宜增值補底 環凱移民顧問董事張家禧表示，BNO簽證移民的門檻低於其他移民計劃，以致有部分港人移英後，因學歷、語言能力不足而難找到工作，建議他們搵工時降低要求及調整心態。資深移民顧問胡康邦表示，持專業資格、富工作經驗的高端人才，移民不愁無工開。相反，不少人自身條件差卻不願紆尊降貴，「低下工作唔做，最低工資又唔做」，難免長期失業。

他指，不少80後、90後港人英語水平欠佳，建議應好好增值自己，首要提升語文能力，甚至學門手藝傍身，如水電、烹飪等，「搵唔番本行」亦能從事其他工作。

香港理工大學專上學院講師陳偉強表示，是次調查反映港人移英生活，並非部分人想像般美好。至於99%受訪者無回流打算，情願在當地捱生捱死，相信部分人是怕被親友「睇死」，但更重要是香港前景差，經濟復甦慢，實在難以吸引港人回流，「香港搵份工唔難，但欠缺機會上游」。

議員江玉歡表示，不少前往英國的人都介乎20至40多歲，大多都是學士以上學位，但可能英文水平不高、經驗不獲認可等。她認為，該批人士若要回流，政府應該保持開放心態，歡迎他們，甚至政府應在當地成立更多辦事處提供幫助。