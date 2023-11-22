改善市容人樂見 最怕胡混已入骨

現屆政府上場後，擺出重視民生姿態，第一場「大騷」便是打擊衞生黑點，更自詡取得顯著成效。但別說不少黑點已極速打回原形，老鼠蚊蟲從未減少，就說當局擬修例擴大食環署執法權力，冀打擊「老大難」的店舖阻街及環境衞生問題，出發點雖好，惟食環署怠忽職守根深柢固，若劣根不改，不管如何修例擴權都只是形式主義而已。

港府聲稱，為提升各項環境衞生執法效率，建議賦權食環署可在毋須警方協助下移除阻街店舖的阻礙物品，並將拒絕政府人員進入處所調查訂為違法行為，署方亦可於受蟲鼠侵擾的地方設置器材，以監測蟲鼠滋生的情況等。環境及生態局昨日起展開為期兩個月的公眾諮詢。事實上，當局早前已修訂《定額罰款條例》，調高公眾地方亂拋垃圾、吐痰等罰款，由原本1,500元倍增至3,000元；針對店舖的「公眾地方造成阻礙」及「非法擺放廢物」罰款，亦上調3倍至6,000元，並於上月22日起實施。

不問可知，當局自認調高罰款後收效顯著，故現在欲更進一步擴大食環署的執法權力。誠然，搞好環境衞生、改善市容人人樂見，法例再嚴再多也不過分，修例毫無疑問必獲通過。然而，香港許多問題，從來不是源於缺乏法例，而是源於有法不依、執法不嚴，令法律淪為一紙空文。就以野豬滋擾為例，當局早就將全港列為禁餵區，並提高餵飼野生動物罰款至一萬元，但至今未聞有人被重金罰款，反而野豬大鬧市區成為常態。更不必說，食環署一直有權有責就環境衞生問題執法，事實卻是人員從來沒有打好這份工，一味敷衍了事。單是本報，曾多次圖文並茂報道公共街市老鼠亂竄，有肉食店將新鮮豬殼丟在路邊引來群鼠開餐，惟每次向食環署舉報，該署總是施施然表示「巡視後沒有發現」，令人側目。

至於是次修例，亦建議賦權食環署設置器材監測蟲鼠滋生情況，並將干擾器材訂為違法。這一點更令人質疑，皆因干擾器材者不是別人，往往就是食環署人員。食環署曾被揭發蚊患指數造假，在採集誘蚊產卵器指數前「大清洗」；至於個別地區鼠患指數「清零」，更是為人詬病。就連申訴專員公署都多次對食環署滅鼠不力主動進行調查，可知禍起蕭牆，本港環境衞生之所以長期沒有改善，根本問題就是來自食環署不作為。

當然，擴大食環署執法權力，毋須警方協助便可移除阻街物品，加快執法流程，出發點始終是好，但這只是最理想情況，現實未必這麼簡單。正如食環署工會擔心，此舉可能會引發人員與商戶爭執，加劇對立，何況該署人手不足，自2000年至今都未有增加人手，期間更不斷流失，擔心影響修例成效，顯然不是無的放矢。

總而言之，加強執法大方向正確，關鍵是能否真正落實。食環署向來胡混度日，會否因為政府換了一屆便忽然脫胎換骨，想也想得到。