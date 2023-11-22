笑看天下：打仗要靠領導人魄力

自以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯開戰以來，加薩被以軍猛烈轟炸至滿目瘡痍，巴人平民死傷枕藉，而戰線不斷擴大，引發嘅人道危機益發受到關注。中東和平之路荊棘滿途，比起俄烏戰事更引人注目，而事實係人們對俄烏戰事嘅關注度已經大減。俄烏戰爭開打已20個月，美國對烏克蘭嘅軍援超過400億美元，可是烏總統澤連斯基根本係扶不起嘅阿斗，更多軍援都難「大反攻」！

美國內外交困，根本無能力無止境援烏，更何況要達成一項政治戰略目標，除咗軍隊嘅裝備和作戰能力、國家經濟產能，而打仗，最重要還是要看其領導人嘅魄力、判斷力和眼光。戲子總統只知伸手乞援，對比普京嘅強人本色，未打氣勢上已經輸咗一大截！也就難怪美國共和黨議員愈來愈反對援烏，而美國民眾不支持繼續援烏嘅聲音也愈來愈響亮。

之不過，美國援烏洗濕咗個頭，做慣架樑忽然又急於變臉做和事老，會否予人好樣衰嘅感覺？一時把戲子總統捧上天成「年度人物」，依家忽然又冷落人家想將佢變棄子，是否有點兒那個？大國點都要有風範，美國防長奧斯汀日前忽然訪問烏克蘭，與澤連斯基會面，佢話美國會繼續支持烏國，並宣布向烏國提供一億美元嘅新軍事援助，都真係愈幫愈縮，一億美元未夠戲子總統攝牙罅。美國口話會繼續支持烏克蘭為自由而戰，對抗俄羅斯嘅侵略，此亦舊調重彈，反正說了當「做咗」。美國內外交困，畀一億美元算唔話得喇！

呢，烏克蘭空軍發言人伊格納特表示，獲得美製F16戰機可擊退俄軍戰機。之不過，愛沙尼亞國防部長佩夫庫爾卻直言即使接收F16，也不會改變戰爭進程。畢竟，要打勝仗靠的還是將領。