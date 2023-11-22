撥亂反正：狗肉騙案 令人深思

古有掛羊頭、賣狗肉，今有賣香肉、真網騙。近日有人在社交網站開設專頁，公開招徠港人網購「新鮮美味狗肉」。雖然宣傳字眼其後改為「香肉」，但仍附有一幅狗仔卡通，意圖明確。相關執法部門接報調查後，竟發現原來案中有案，懷疑有關網頁並非真心銷售狗肉，而是藉此誘使食客下載木馬手機程序，從訂貨過程中盜取銀行戶口等個人資料，手法險惡。

事件令人深思，騙徒選擇以此引人上釣，反映食狗肉在香港有一定市場，事實上也有多人被騙。香港早於殖民年代立法禁止市民食用狗肉和貓肉，多年來成效尚算不俗，只是偶爾聽聞在一些偏遠新界鄉村有人偷偷犯禁。但近年相關個案明顯增多，部分更是在市區發生，甚至明目張膽銷售，有人歸咎於內地新移民不熟悉本地法律，或是改變不了在家鄉的屠狗宰貓飲食文化。

要遏止這種另類的中港文化融合，特區政府固然要加強執法與宣傳教育，包括向新來港人士講解相關法律和案例罰則。但由於宰狗、烹狗及吃狗，在內地大部分地區並無違法，難以從源頭堵截。假若上述網頁並非存心詐騙，而是貨真價實販賣狗肉，銷售者如身處內地便沒有犯法，只有購買、食用或轉售的港人須負上刑責。港人北上消費時購買已煮熟的狗肉，並聲稱是其他肉類帶回香港，海關人員也難以即場辨識。

另一狗肉大國南韓，近日宣布最快在2027年立法禁食狗肉。內地隨着經濟與文教持續發展，國民肉食選擇增多，亦有愈來愈多人飼養貓狗作寵物，但基於部分民眾和地方勢力反對，禁食貓狗立法至今未有提上國家議程。若當局能下定決心立法，相信會比向外國送贈大熊貓，更能改善中國的國際形象。