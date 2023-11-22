橫眉冷看：解放軍不足懼？

近日英國的《經濟學人》刊出文章，指中國的實力遠沒想像般可怕，尤其是中國軍隊。解放軍已有逾40年沒實戰經驗，內部貪腐問題嚴重，一旦投入戰鬥，實力如何，未免惹人疑竇。《經濟學人》的質疑是否合理？旁人很難一言以斷。解放軍的實力素來是謎樣般的世界，唱好者言之鑿鑿，唱淡者又有一大通道理，孰對孰錯誰也說不清楚，但見微知著，從一些細微的例子中，就可看出解放軍這隻老虎究竟是紙糊抑或是真的。

2022年，時任美國眾議院議長佩洛西不理北京反對，堅持竄訪台灣，解放軍馬上以實力示警，射出多枚東風導彈，直接穿越台灣上空。寶島聲稱裝設了最先進的「鋪路爪」雷達，能偵測到來襲導彈的動向。實際上卻不然，東風導彈由飛近、到飛過、到飛離台灣的整個過程，「鋪路爪」雷達全無反應。如果中國大陸當真發動攻勢，島上所有的打擊目標，恐怕早已碎成齏粉。解放軍究竟是紙老虎抑或真老虎？於斯可見。

是次軍演期間，美國派遣了列根號航母戰鬥群，到台海附近作監視、威懾，但後來發現，列根號主動退後了數百公里，估計正是要避開解放軍的攖鋒。所謂「身體最誠實」，列根號航母的司令官，以至美國太平洋艦隊的司令官身處最前線，中國軍隊的實力如何，他們遠比坐在象牙塔內搖筆桿的人清楚。若然解放軍不足懼，美國的航母戰鬥群何不前行數百公里，深入中方的軍演區，而反倒是選擇掉頭走？

還有另一個指標，足以反映出解放軍的培訓和裝備有多精良。近年大陸軍隊在台海、南海演習頻繁，但是相對之下，卻甚少發生意外。不像美國或台灣軍隊，舉行軍事演習，就猶如在玩死亡遊戲。