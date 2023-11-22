筆下風雲：是再偉大還是割韭菜

在民粹盛行的今天，從政者不需要有真才實學，只需有一張利嘴，無往而不利。有「阿根廷特朗普」之稱的極右翼候選人米萊擊敗唯一對手、現任經濟部長馬薩成功當選，將於下月就職總統。

此君跟特朗普一樣，語不驚人誓不休，拿着電鋸聲言要打倒政治建制已成其生招牌，以取悅民粹為己任。其競選承諾便包括廢除中央銀行、全面美元化、優先與美國等資本主義國家貿易，而非社會主義的中國，同時審查阿根廷與最大貿易夥伴中國和巴西的關係，無意加入金磚國家集團等。

眾所周知，阿根廷經濟危機深重，通脹率超過140%，四成人口活在貧窮線下，外匯短缺導致工廠無法進口產品而停工。目前欠下IMF 430億美元，為IMF最大「債仔」，幾乎無法獲得國際信貸。在這樣的情況下，當地人渴望求變正常不過，然而，指望一個拿電鋸做宣傳的政客能帶來好的改變，顯然是緣木求魚。

上世紀初，阿根廷曾名列全球十大最富有國家，今日卻落得瀕臨破產局面。本來，轉向中國加強經貿合作是出路，畢竟其農產品和肉類都是中國所需，雙方也有合作開發鋰電池等；阿根廷同樣需要價廉物美的中國貨和智能產品；現屆政府早與北京簽訂「一帶一路」建設合作規劃，有意轉用人民幣結算，何況中國為阿根廷第二大貿易夥伴，阿根廷顯然不能缺少中國市場。

但隨着米萊當選，一切似乎推倒重來。新政府揚言將停止跟中國、巴西的合作，全面倒向美國。問題是，美國與阿根廷在出口方面高度重疊，阿美兩國一樣存在貿易逆差，最重要是美國自身經濟不好，出手又低，連盟友也被它當韭菜收割。阿根廷最終有何實利落袋，只能走着瞧。