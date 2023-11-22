龍吟虎嘯：美又弄了兩個不尋求

本文先重溫一下，去年美國總統拜登在印尼峇里島會晤中國元首時作出的五點承諾：一是美國不尋求新冷戰；二是不尋求改變中國體制；三是不尋求通過強化同盟關係反對中國；四是不支持「台灣獨立」；五是無意和中國發生衝突。一年後在三藩市舉行的APEC峰會上，拜登又向中方保證美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求與中國脫鈎，一年前的「四不一無意」變成「六不一無意」。

過去一年拜登的「四不一無意」，眾所周知根本沒有遵守，而是在四個「尋求」方面變本加厲打壓遏制中國：新冷戰局面成形；妄圖改變乃至顛覆中國體制不遺餘力；拉攏強化盟友全方位對付和威脅中國，特別是在科技、經濟、外交、軍事領域，對華展開持續不斷的進攻；在支持「台獨」方面更是極為露骨，代表官方、政府、議會、軍方高層的各色人等川流不息訪台，數以百計的美國軍事人員赴台訓練台軍，美國軍方帶着各大軍火商跑到台灣兜售軍火，武裝台灣，美國還拉着盟友在台海、東海、南海聯合軍演，為「台獨」撐場。凡此種種都在顯示，拜登政府是「有意」和中國發生衝突，而不是「無意」和中國衝突。

現在，美國製造的這些「尋求」和「衝突」，還沒有解決、還沒有成「不」，拜登就又增加了兩個「不尋求」——不尋求打壓遏制中國發展，不尋求與中國脫鈎，拜登「舊的承諾」仍是屁話！如今又弄出兩個「新承諾」繼續忽悠、欺騙中方和世人，令峰會有了成果，美方誠意十足似的。

北京早已看得清楚，甚麼「不尋求打壓遏制中國」？屁話！事實是美國打壓不成、遏制不成，不得不知難而退也。甚麼「不尋求與中國脫鈎」？屁話！事實是脫鈎不成，硬要亂來，美國損失更大，受不了也。中方的態度是，「有種你就繼續打壓，有種你就脫鈎，看看誰怕誰？看看誰的損失更大？」拜登頂唔順也。