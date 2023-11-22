糅合綠色元素 以心建家完善交通

【本報訊】新鴻基地產秉持「以心建家」的精神，貫徹可持續發展理念，全新天水圍大型綜合商業發展項目，也會加入綠色生活元素。新項目將設置更多綠色戶外空間，讓市民購物同時享受休閒生活，並爭取達成環保認證。而為方便市民，新地計劃為項目建成行人天橋，以及設大型交通交匯處，配合政府的綠色集體運輸系統，連接不同地區，四通八達。

新鴻基地產工程管理部策劃總監沈學雄表示，自從新冠肺炎疫情後，大型商場設置公共綠化空間顯得尤其重要，例如西九文化區海旁的大草地便極受市民歡迎，故新項目也會有更多綠色戶外空間，同時希望爭取最高級環保認證，迎合綠色生活的主題。

擬建行人天橋便利居民 此外，新地亦正與有關政府部門商討，計劃興建行人天橋，無縫連接港鐵天水圍站及周邊地區到新項目，以增加新項目的通達程度。除行人暢達外，新地亦考慮到當區居民的交通往來，新鴻基地產代理總經理（寫字樓租務）盧經緯表示，吸收過往經驗及參考其他商場項目，例如元朗YOHO MALL地下設置的地下交通交匯處，新項目也會考慮設置運輸交匯處，以便提供穿梭巴士、過境巴士和市區巴士等交通配套。