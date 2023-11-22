新地天水圍 前瞻項目 捕捉高端服務樞紐商機

近100萬平方呎 設商場寫字樓 北部都會區規模宏大，要連通中港兩地又要發展高端產業，天水圍一帶必然需要具前瞻性的發展項目作商業據點。新鴻基地產早着先機，計劃在港鐵天水圍站旁塑造一個樓面面積近100萬平方呎的大型綜合商業發展項目，既有大型商場，又有寫字樓，以商業連通整個北都區以至九龍市區，甚至北上輻射整個大灣區，預計於2028至2029年落成。新鴻基地產代理總經理（寫字樓租務）盧經緯表示，該項目除服務區內居民，更有助聚集往返中港兩地的人才，對項目前景感樂觀，值得長線投資。

港府最新公布《北部都會區行動綱領》，其中天水圍與鄰近的洪水橋具口岸和交通優勢，定位成「高端專業服務和物流樞紐」。新鴻基地產工程管理部策劃總監沈學雄表示，新地希望利用多年來在本港發展商業中心的經驗，為金融、物流、財富管理、風險管理服務等行業提供合適的辦公室，而建於港鐵天水圍站旁的綜合商業發展項目，正能迎合需求，成為全區最具規模的戰略項目。

新項目極具交通優勢，沈學雄舉例指，當年新地建成沙田新城市廣場，策略性位置可一路連通新界東至深圳，相信新項目亦能有同樣戰略發展。沈分析指，新項目具兩大鐵路優勢，包括經北環綫連接港鐵錦上路站至古洞北、新田等北部都會區其他板塊；亦經規劃中的中鐵綫連接港鐵九龍塘站。新項目亦近洪水橋，在港深西部鐵路落成後可經港鐵洪水橋站直達深圳前海。

毗鄰3大樓盤 具鐵路優勢 沈提到，新地早已看好天水圍區前景並積極布局區內發展，包括近年興建大型住宅項目Wetland Seasons Park、Wetland Seasons Bay和YOHO WEST。未來YOHO WEST居民只需乘坐輕鐵，僅4個站便能到達新項目，非常方便。新項目已在2021年完成補地價，現正進行地基工程。

盼吸大灣區國際企業進駐 既然新項目位置優越，為何不發展成住宅項目？盧經緯解釋指，新項目周圍的住宅區已經成熟，未來該區商業活動增加，提供寫字樓能吸引國際以至大灣區企業進駐，特別與內地有商業聯繫的公司有明顯需求，在政策和配套支持下，企業可創造更多機遇，新地能與內地租務市場一同「做大個餅」。

至於如何細分辦公室、零售和餐飲等樓宇面積的大小，盧坦言暫時不想定形，「唔係用番以前嗰套去做，寫字樓係四幅牆圍住一個空間，依家好多人其實鍾意最起碼樓下有幾間咖啡室，咖啡室已經唔淨係飲咖啡嘅地方，其實係講業務嘅地方。」盧指，在工作空間加上餐飲零售是新概念，故新項目部分樓宇面積定位或較靈活。

新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵表示，目前新地在新界西及新界北都有不少旗艦商場服務該區，例如屯門V city、元朗YOHO MALL、上水廣場等，隨着未來北部都會區迅速發展，新界北部將形成新經濟核心，並成為人口增長其中一個最活躍的地區，預計將會對商場有更強勁的剛性需求。

孫又指，新項目除建寫字樓外，也會有商場提供餐飲和購物體驗，特別是利用嶄新的露天餐飲體驗（Alfresco Dining Experience），提升該區餐飲質素。另外，新地希望在新商場增設大量戶外活動空間，定期舉辦市集活動、工作坊等，相信項目未來能成為區內重要大型商業地標及為消費者帶來全天候消閒購物聚結點，進一步提升天水圍地區的活力，成為首屈一指的城市舞台。