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受驚跳橋 野豬負傷逃走
野豬跳橋倒臥行人路。
【本報訊】昨晨近8時，有駕駛人士途經半山雅賓利道時，發現一隻野豬懷疑受驚，由上方羅便臣道天橋跳下，跌至行人路上受傷，於是報案求助。報案人將車泊好後折返現場，惟當時已不見野豬身影，僅在行人路上遺下小量血漬，而執法人員在附近搜索亦無發現，相信牠已負傷跑離現場。
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