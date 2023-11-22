80%受訪者：獎勵金鼓勵生育欠吸引力 倡按子女數目遞增式免稅 3孩25萬元

【本報訊】香港生育率持續偏低，港府上月推出多項鼓勵生育措施，包括一筆過放發兩萬元「新生嬰兒鼓勵金」及新生家庭優先上樓等。惟有婦女團體調查指，本港逾兩成45歲或以下女性目前仍未生育，當中65%人現時無生育打算。團體期望港府能從經濟、教育、社會服務等方面入手，提供不同支援以鼓勵生育。

九龍婦女聯會本月初訪問734名女士，當中62.9%為45歲或以下。逾70%已生育的受訪者，只有約10%人打算繼續生育；至於逾20%未生育的受訪者中，僅35%有生育計劃。受訪者綜合認為，最影響考慮生育的要素，依次是經濟、住房和孩子教育問題。逾半受訪者則認同，港府向每名初生嬰父母發放兩萬元獎勵金，具有紓緩作用。但近80%受訪者指，獎勵金對鼓勵生育欠缺吸引力。

提供培訓增「社區保母」服務 團體建議港府推出鼓勵生育措施，例如經濟支援上，可試行向0至12歲兒童派發「兒童醫療券」及「兒童營養金」；增加僱用陪月員津貼，津貼每位新生媽媽一半費用以紓緩產後的經濟壓力及情緒壓力；按子女數目採用遞增式免稅，一孩家庭免稅額13萬，兩孩家庭可免稅19萬，3孩可免稅25萬。

教育方面，團體認為港府應改善教育制度，讓課程內容更多元化，增加學生出路；團體亦建議港府建立一個支持家庭的社會文化，加強家庭教育，加強傳宗接代觀念的教育。另外，當局應增加「社區保母」服務，除了開放更多營辦機構名單，亦應提供系統性培訓給「社區保母」，增設「育兒照顧者證書」及配合資歷架構認可資格；同時增加大量社區育兒支援服務。