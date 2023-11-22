TSA達標率未如理想 學界：需時間追上

經歷疫情 網課副作用浮現 新冠疫情期間暫停的全港系統性評估（TSA）時隔3年後復辦，教育局昨日公布最新結果，顯示參與的小三、小六及中三學生，在中、英、數3項主科的達標率全部下跌，其中小六學生的達標率跌幅最大，為2006年以後新低。有專家認為有關評估如「每年身體檢查」，毋須因此受到壓力；亦有小學校長會主席籲關注基層學童的學習支援及壓力。

專家：毋須對「體檢」感壓力 中大教育數據研究中心教授侯傑泰昨日在電台節目表示，有關結果與全世界的情況差不多，惟相比起外國其他地方，香港的跌幅不算很多，並以運動員比喻，指如運動員沒有奧運或是運動會都會少了練習，加上疫情期間老師「教書教唔晒未必會係咁提你（溫習）」，故此亦令小六的學生成績出現跌幅；惟他相信在疫情下，小六生即將畢業，老師未必會在網課上不斷提點他們準備考試，因此影響學習表現。至於小三學生，大部分仍有家長協助溫習，中三學生則相對自律。

他又表示，評估有如每年進行身體檢查，不應因此而有壓力，但老師及家長都要留意情況，最重要找到恰當的練習方法。他又說疫情後，學生恢復回校上課，會有很多練習，追回進度並不困難，因此不用太擔心。

籲關注基層童學習支援不足 資助小學校長會名譽主席張勇邦在同一節目表示，因為疫情方面學習方面成效差異大，學界對今次的結果都有心理準備，認為今次的跌幅已不算驚人。

張又指，小學生一般依賴老師面授課及課後支援，在疫情期間要上網課，支援不足，可以想像基層學生，如家居環境狹窄，或一家有三人在家中上網課，面對一定困難。其中對學生的語文能力影響較大，特別是英語，如家長的支援不足，單靠學生自學，影響表現是必然。他認為復常後，需要給學生時間去調適。

他又指，以其了解，在全日制復課後不同校長都各師各法希望可以幫助小朋友追回進度，而此亦對老師及學生有很大壓力，故冀學界先處理學生心理健康再追學業成績。他亦希望，不論是學界、家長或是社會人士都要明白此落後不同業界都有發現，「要容許學生有調適，慢慢去追上嚟。」