密斗肇禍輪胎輾壓重創 八旬翁捲車底亡

途經卸貨區 橫過車尾捱撞 葵涌發生致命車禍。一名八旬翁昨晨途經葵盛西邨商場的卸貨區，正當他橫過一輛密斗貨車的車尾時，未料司機正巧倒車，無為意他置身車後，猛然將其撞捲車底。據悉，事主懷疑一度被車轆壓住，獲救時遍體鱗傷，早已回天乏術，執法部門以涉嫌危駕拘捕肇事司機，正循多方面收集情報，重組車禍過程。另外，觀塘繞道有客貨車追撞路面的故障貨車，客貨車司機受傷被困，需要消防營救，事後乘坐救護車送院治理。

昨晨9時許，一輛5.5噸密斗貨車在葵涌葵盛西邨商場卸貨區倒車期間，懷疑撞倒一名姓雷（85歲）老翁，將他捲入車底。姓陳（62歲）司機感到貨車右邊車轆輾過異物，於是落車查看，赫見雷翁重創倒臥地面，連忙報案求助。

茶餐廳東主涉危駕被捕 消息指，陳是附近一間茶餐廳的東主，當時雷翁由左至右橫過貨車車尾，懷疑正步向巴士站，但陳並無留意雷翁經過，直接驅動貨車褪後，結果釀成車禍。陳察覺出事後，見到事主被壓在右前轆下，立刻再次倒車，將車輪移離雷翁的身體，惟他已經奄奄一息。救援人員趕至現場，迅速救出雷翁，其頭部及身體多處嚴重受傷，當場證實死亡。

觀塘繞道車禍 貨Van報廢 涉事貨車的車底遺下一攤血漬，以及一隻涼鞋。執法人員用白布及帳篷遮掩事主遺體，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕陳男，他現正被扣留調查。執法部門呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電與人員聯絡。

此外，昨晨約6時半，一輛客貨車沿觀塘繞道往旺角方向行駛，至近觀塘碼頭對開時，意外猛撼前方一輛故障停下的貨車車尾，將之推前約10米始告停下。意外造成客貨車車頭幾乎全毀，零件外露或四散地面，幾乎難辨車形。消防奉召而至，救出被困車廂的姓羅（63歲）客貨車司機，他報稱面、頸疼痛，需要由救護車送院治理；捱撞貨車上姓黎（49歲）司機並無受傷，留在現場助查意外經過。受事件影響，現場部分行車線一度封閉，交通繁忙。