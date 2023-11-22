百萬元賄澳門永利總監 換逾三千萬合約 兩工程承辦商代表囚一年半及兩年

【本報訊】廉政公署早前落案起訴兩名冷氣工程維修承辦商代表，涉嫌向一名酒店集團時任總監提供賄款逾100萬元，以獲取該集團在澳門一間酒店的冷氣維修合約，總值3,400萬元。其中一名被告早前承認5項行賄等罪，另一被告則否認兩項串謀行賄罪，經審訊後被裁定罪成。區院法官姚勳智昨判處兩人監禁一年半及兩年。法官指本案控罪屬嚴重，涉案時間長達兩年多，賄款超過100萬元，若投標成功被告會獲益。但法官指案件檢控有延誤及認罪被告曾出庭指證他人，故給予相關扣減。

檢控延誤 認罪被告獲輕判 兩名被告分別是李健宏（60歲），案發時為澳聯空調設備有限公司（澳聯）高級銷售經理，及胡德海（56歲），案發時為偉聯空調設備有限公司董事。李承認3項向代理人提供利益及兩項串謀向代理人提供利益罪，胡則否認兩項串謀向代理人提供利益罪。李最終被判處監禁一年半，胡則被判監兩年。就李方面，辯方指他在被捕至獲起訴相隔約一年多，檢控有延誤，他亦深感後悔，故認罪並指證胡。律師指李只是不懂拒絕一時愚蠢犯案，涉事公司最終無損失，望法官輕判；胡的律師則指胡現承認鑄成大錯，且已痛改前非，承諾不會再犯。

案發時，澳聯及偉聯分別在澳門及香港成立。該兩間公司為客戶提供冷氣安裝和維修服務，由同一名東主營運。自2013年起，澳聯成為永利度假村（澳門）股份有限公司的認可供應商。永利在澳門經營酒店和賭場，該公司禁止員工在執行職務期間向承辦商索取或接受利益。兩名被告被指自2014年起至2017年間，應一名永利時任總監要求，向對方支付逾百萬元賄款，以確保對方接收和考慮澳聯向永利提交的冷氣工程維修服務報價單或投標書。據廉署調查顯示，永利於2014至2017年間將多份冷氣維修合約判授予澳聯，總金額約為3,400萬元。案件編號：DCCC 408/2022