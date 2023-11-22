潘蘇通遭滙豐入稟追按揭 要求收回禮頓山物業

【本報訊】近年屢傳財困、已辭任高銀金融主席及執行董事職務的潘蘇通，早前因其全資持有的Silver Starlight Limited未有清還80億元貸款，被高院原訟庭頒令破產，公司亦遭下令清盤。潘及公司已經就高院的判決提出上訴，上訴庭至今仍未處理該宗上訴案。至本周一（20日）潘蘇通更遭滙豐銀行入稟高等法院，要求追討按揭款項及收回其位於禮頓山的單位及車位。

原告是香港上海滙豐銀行有限公司，被告則是潘蘇通。根據入稟狀指出，被告報稱的住址為樂活道2B號禮頓山。

包括車位訟費利息 案件未排期 原告在入稟狀指，2014年6月30日，原告與被告簽署按契，原告現要求被告償還所欠的按揭款項，並要求收回位於樂活道2B號禮頓山一個單位（連其冷氣機平台）及一個車位物業。原告要求被告支付利息，以及是次訴訟所衍生的訟費，加上進一步或其他濟助。司法機構網頁顯示，本案暫未排期聆訊。

據早前報道指，潘蘇通雖然於去年7月被頒令破產，但因潘未有現身到庭交代其財務狀況，因此法庭在今年2月批准債務受託人的「不開始令」申請，意指暫不開始計算潘的破產期，直至他與受託人會面為止，這亦意味其4年破產令將會延長。

另外，法庭上月頒判詞指，就潘蘇通的欠債問題，眾債權人於2022年8月11日舉行債權會議，就有關潘欠下中銀深圳的債項有爭議，會議最終裁定潘現時共欠中銀深圳560億元。但其中一名債權人Seashore Global Group Ltd表明反對。法官最終判定該560億元均屬潘的欠債。案件編號：HCMP 2166/2023