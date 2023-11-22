故宮館展西方52名畫 包括梵高作品

【本報訊】香港故宮文化博物館與英國國家美術館合作，今日起至明年4月11日舉辦「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽，展出50名著名畫家、共52幅真迹，包括梵高晚期的作品《長草地與蝴蝶》，橫跨15世紀至20世紀初，文藝復興到印象派時期。展覽亦設有多個互動媒體裝置，以多感官方式探索藝術。

相關展覽按主題分為宗教藝術、神話傳說、日常生活、人物肖像、風物景觀及現代時光6個單元，展出50名著名畫家、共52幅真迹，包括莫奈的《鳶尾花》、高更的《窗前果盆和啤酒杯》、卡拉瓦喬的《被蜥蜴咬傷的男孩》、波提切利的《聖芝諾比烏斯的三個奇蹟》，以及梵高晚期的作品《長草地與蝴蝶》，橫跨400多年西方藝術歷史，文藝復興到印象派時期。

設互動裝置 沉浸式體驗

展覽又設有以梵高《長草地與蝴蝶》為靈感而設的互動媒體裝置，融入科技元素，重現梵高晚年時期入住的精神病院對出草地，觀眾可以走入裝置，沉浸式體驗畫作《長草地與蝴蝶》的場景；畫作背後的燈光會由黃色漸變成綠色，模擬光線變化下畫作的變化，並會投射蝴蝶在畫作上飛舞。展覽亦設有專為兒童及學生而設的「歷險旅程」觀賞路線，內容包括尋寶遊戲、猜謎遊戲，讓兒童及學生觀察名畫的細節。