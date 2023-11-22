和合石申建4200伙公營屋 部分望墳景

【本報訊】粉嶺第48區、鄰近和合石村的「工業地帶」早前改劃為住宅（甲類）用地，以作公營房屋發展。土木工程拓展署近日就再向城規會申請，放寬擬議發展地盤的高度限制等，該地盤佔地約40,185平方米，由原建議興建6幢住宅大樓，現將增至7幢，樓高約32至52層，在內將會包括停車場和平台花園、球場和幼稚園等，預計可興建4,200伙公營房屋單位，若申請獲城規會「開綠燈」，將可額外增加200個單位，增幅約5%，有關項目最快可於2030年起分階段入伙。惟地盤將與和合石村和和合石墳場相鄰，預料日後部分單位將有機會望向墳景。

然而根據當局提供的環境評估報告顯示，相關航拍圖片現址仍為棕地用途，亦指擬議發展範圍的私人土地仍未完全收回，當局在進入地盤研究土地污染情況時受限制，故在收回土地後，須重新評估地盤的邊界和土地污染的情況。

最快2030年起分階段入伙 報告又提到，擬議發展將於2025至2029年進行土地平整和基建工程，與原計劃有所延期；而建屋計劃將會分兩期進行，第一期預計會在2029年第三季竣工，預計在2030年首季入伙，而第二期則預計會在2032年底完工，亦將在翌年初入伙。

根據資料顯示，有關項目須收回約1.8公頃私人土地，以及清理約2.4公頃政府土地，合共約104個住戶和約25個業務經營者受影響。何家園村是收地範圍之一，計劃提出時惹起當區村民不滿。