百分百擔保貸款 中小企壞帳60億

議員憂持續惡化 政府包底恐達300億 疫情期間，政府推出百分百擔保特惠貸款，向中小企批出貸款，並延長至明年3月底。不過，復常後本港經濟仍然持續低迷，金管局日前表示，中小企百分百擔保貸款計劃目前壞帳率約5.5%。立法會工商及創新科技事務委員會昨日舉行會議，當中有議員對此表示關注，亦有議員直言過去一段時間香港國際貿易表現令人「擔心」，問政府有何對策，又有關注有持高端人才通行證來港人士的資金不能到港等。

議員黃俊碩指出，中小企融資擔保計劃下還息不還款擔保在9月30日到期，問到政府截至現時還款數字，以及預計壞帳率為何。香港按證保險有限公司執行董事兼總裁陳令行澄清，還息不還款安排9月30日僅為申請期結束，而在9月底前有中小企申請延長還息不還款安排，所以有關安排會陸續至明年底完結，目前整體百分百擔保貸款壞帳率約為5.5%，距離計劃設計時的25%仍有距離，但因應經濟情況，壞帳率5.5%可能仍有變動。

事實上，在2021年，壞帳貸款擔保額累計已經有約4億元，到今年7月底更升至約60億元，當局向立法會申請撥款時，曾預計壞帳率達到25%，以有關貸款額推算，即是要由政府還錢的壞帳有可能高達300多億元。

本港國際貿易表現令人擔心 另外，議員洪雯指出，過去一段時間香港國際貿易表現令人「擔心」，由於中美關係和全球化影響下，國際貿易只停留在友好國家之間，問到政府如何判斷香港應否鞏固歐美傳統市場。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，指會持續和歐美國家有貿易聯繫，但重申會開發新的經濟體，令香港能及有多元化，而中亞會為香港研究市場之一。

高才北水無法南下盼獲支援 議員尚海龍則指，有不少有意在港設立公司的「高才」，他們在內地資金因外匯管制問題無法取到港，詢問政府有何措施協助他們提取資金來港。丘應樺稱會將問題向勞福局和財經事務及庫務局反映，再作跟進。