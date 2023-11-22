醫健：健康在您手：8765小時自我健康管理

政府剛推出的「慢性疾病共同治理先導計劃」提倡市民要正視自己的健康需要及建立自我健康管理習慣，建議及早篩查以診斷有否患上糖尿病和高血壓，盡快接受適當的診治，做好疾病管理以預防併發症。

提到自我健康管理，就會想到「8765小時自我健康管理」模式，此模式並非是一個全新的概念，是指包括計算每四年為閏年，平均每年有365.25日，每日有24小時，所以一年便有8,766小時。根據多個國家的研究發現，醫生平均會用約15分鐘的時間為慢性疾病人士診治。以糖尿病人士為例，平均一年覆診四次，即醫生每年會用約一小時處理他們的疾病。以此計算方法，每位慢性疾病人士每年就會有8765小時的時間需要自己管理病情。

隨着愈來愈多的研究顯示，患上慢性疾病的人士只要多留心，建立健康生活模式、設定健康目標、定期進行監察，實行自我健康管理的良好習慣，就已經掌握到基本的疾病管理方法。如果能夠跟隨國際指引的建議，糖尿病人士每12-18個月進行一次全面的糖尿病併發症風險評估，以發現危險因素並及時採取措施，便會有助降低患上糖尿病和高血壓併發症的風險。

做好自我管理維持健康 糖尿病或高血壓人士只要多留心自己的健康需要，並嘗試實行「8765小時自我健康管理」的模式，不但可以有良好的疾病管理，更可以因此提升健康及生活質素，有關如何計劃及實踐健康人生管理，可到就近的地區康健中心諮詢專業醫護人員的建議。

深水埗地區康健中心總護理統籌主任鍾巧儀