揭發病機制 抑葡萄膜炎來犯 中大新療法護眼

現有註冊藥物能斷「信號」 副作用可控 自身免疫性葡萄膜炎是一種由眼球內組織發炎引致的眼疾，嚴重可導致患者永久失明，惟目前並沒有較為有效的根治方法。中文大學醫學院昨日公布，院內研究團隊成功發現葡萄膜炎的發病機制，以及發現部分現有註冊藥物可抑制葡萄膜炎，日後有望成為新治療方法。研究結果已在國際科學期刊《自然通訊》發表。

目前用類固醇恐併發症 研究團隊表示，葡萄膜炎成因可分為感染性及非感染性，後者大多數沒有確定病因，長期可演變成自身免疫疾病，常見症狀包括紅眼、疼痛及視力模糊，目前以類固醇為標準治療方式，但對部分患者並不奏效，長期服用下更會引致併發症，加上二線治療包括生物製劑等，亦無法保證療效，故正迫切需要尋求新的有效治療選擇。

團隊利用實驗小鼠模型，模擬自身免疫性葡萄膜炎的患者，發現生物路徑GHRH，可以誘致病細胞Th17分化過程出現失調，從而激發炎症細胞因子產生，最後演變成葡萄膜炎。而通過利用GHRH抑制劑抑制該路徑的訊息傳遞，可減少Th17細胞數量，從而抑制自身免疫性葡萄膜炎，但由於有機會抑制患者正常生長及發育，故在臨床應用上存在困難。不過團隊已另鎖定一條名為JAK-STAT3的下游信號通路，發現有已批藥物可抑制該通路，有助進一步開放新治療。

冀兩年內開展先導計劃 中大醫學院眼科及視覺科學學系研究助理教授朱偉傑表示，適用於新治療的一系列新發現藥物，均正應用於醫治其他炎症，譬如銀屑病、類風濕關節炎等。他指，患者服用後的副作用，包括會出現免疫系統抑制或血液凝固，對心臟有些少影響。

他又指，新療法成本預計與現時的類固醇療法相若，中大最快將於一至兩年內開展先導計劃，找約50名病人率先試驗新治療，測試成效；長遠則希望可以在未來10年內推出新療法醫治葡萄膜炎病人。