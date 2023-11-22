東鐵綫上水站月台裝閘門 大圍 沙田站下月相繼動工

【本報訊】繼東鐵綫落馬洲站後，同線上水站前晚亦開始安裝自動月台閘門。港鐵指，工程團隊會把握晚間收車後的「黃金兩小時」進行相關工程，而閘門在完成安裝及通過測試後便投入服務。港鐵已派出月台助理，在相關月台維持秩序及協助有需要乘客。

13車站工程料後年完成 東鐵綫的大圍站及沙田站亦會相繼於下月內展開安裝工程，屆時將有4個車站進行安裝工程。工程團隊會密切檢視進度，繼續全力推進整項月台閘門安裝工程。

據港鐵早前交代，上述4個車站的工程較原先公布的2024年時間表提前啟動，其中落馬洲站工程已於上周六（18日）完成，而大埔墟站的安裝工程亦正在進行中。

東鐵綫自動月台閘門工程涉及沿綫共13個車站、合共35個月台，加裝近1,600道自動月台閘門，總長度近8,000米，整體工程耗資逾5億元。全部工程預計2025年底可完成。