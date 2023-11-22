借林村場地未成 的士罷工暫煞停

飽受白牌「欺凌」 下月與運署再傾 的士業長期不滿港府打擊「白牌車」不力，影響業界生計。多名的士業界代表昨與當局會面仍未有共識，原先決定按計劃，今早於大埔林村許願樹附近發起停駛罷工，惟礙於林村拒絕借出場地，行動最終告吹。有與會代表指，雖然不滿昨日會面結果，但當局已決定下月內將聯同其他相關部門，再與業界會面，認為當局已釋出善意，經權衡下暫停罷工行動。

另不滿當局推扣分制 的士業界上周起醞釀今次罷工行動，要求港府立即停止白牌車平台Uber營運，同時反對當局推出的士司機扣分制。事隔數日，運輸及物流局昨日上午與多個的士團體會面斡旋，指「期望與的士業界以理性務實的態度共同解決問題」，惟會面未有實際成果。

有份與會的香港的士小巴商總會理事長周國強透露，當局會上提出多項措施，包括執法部門會加強打擊，甚至研究讓的士業界共同參與；當局及運輸署亦會啟動檢視現有法例，加強打擊非法載客取酬、規管網約車平台；同時審視的士加價。

惟他認為，「白牌車」問題已困擾多年，當局至今僅重複指現時已有法例打擊，故對是次會面感到失望、不滿。業界經商討後，原先決定今午維持罷工行動。

周國強重申，港府對的士牌照多多管制，業界經營困難，反觀網約「白牌車」屬非法，不按錶收費，港府多年來卻視若無睹。他認為，港府應審視的士措施，包括改善收費滯後、車主承擔過高保險費等問題，應提高司機收入，以「優薪養廉」方法將司機駕駛態度改善得更好。

代表17個的士團體的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭昨午最初交代，罷工行動定於今早11時至下午2時在大埔林村許願樹附近的露天停車場進行，屆時最少400至500部的士參與，主要是新界的士。若的士數量太多，將改泊其他地方。他強調，罷工並非要「搞對抗」，估計在非繁忙時間罷工，對市民上下班影響較輕微。

原定500部的士參與 然而，的士團體昨午收到林村許願廣場主席鄭倫光通知，指今日不會借出林村許願廣場，原因是不知道參與的士數量多達逾500輛；其次是該址為政府土地，而對方未能提供執法部門發出的不反對通知書。的士團體商討後，最終宣布暫停罷工行動，期望再與政府會見後能達成共識。

運輸及物流局發言人表示，港府代表昨日會上已清晰地表明，利用汽車作非法出租或取酬載客用途屬違法行為，港府一定會嚴厲打擊。為提高阻嚇作用，港府今年7月已建議提高利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則，並建議提高最高監禁期，以加強阻嚇力。港府強調會啟動檢視現有法例，如何更有效處理非法出租或取酬載客活動，並會研究如何規管網約出租汽車平台，加強打擊非法出租或取酬載客。

發言人續指，政府會爭取盡快在立法會會議上恢復二讀辯論相關的條例草案，以期早日落實相關措施。港府亦會繼續加強就利用汽車作非法出租或取酬載客用途的執法行動。