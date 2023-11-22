有內地網民諷港失色 議員促經貿辦提出刪貼

【本報訊】現時港府共設立14個海外經濟貿易辦事處，以加強與當地政商界的關係和聯繫。有議員指近日內地網上平台有言論抹黑香港，問到經貿辦有否和網絡平台溝通，「該刪貼嘅就刪貼，該屏閉就屏閉」，不能任由他們「抹黑」，又有議員貿疑部分經貿辦官員不懂得推廣文化，要求提供培訓課程，以加強駐外辦官員能力。

稱屬「不公平抹黑」 議員吳永嘉表示，近日有內地網上平台形容香港與兵馬俑相若，將成「國際金融中心遺址」，問到辦事處面對來自內地網民「不公平、對香港的抹黑」，有否和有關網絡平台溝通，「該刪貼嘅就刪貼，該屏閉就屏閉，無理由放之任之」，任由他們抹黑香港獨立地位以及國家所作出過的貢獻。

議員馬逢國認為目前有部分經貿辦官員不懂得推廣文化，估計與「每個人本身嘅修養有關」，問到政府能否提供培訓課程，以加強駐外辦官員能力。當局回應指，有留意有關內地網民評論，又重申每一個經貿辦都會服務每一個政策局，而政府有資助當地員工學習不同語言。

另外，政府建議在引進辦開設3個職位，分別為引進辦主任、引進辦副主任以及引進辦執行總裁，而每年薪金和員工附帶福利開支分別約為493萬、386萬以及328萬元。